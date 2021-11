Marju Kuut poja Uku raskest haigusest: ma ei oleks seda asja jätnud nii nagu nemad jätsid

"Ma ei oleks seda asja jätnud nii nagu nemad jätsid. See, mis tal oli, sellega ta oleks paari aastaga täitsa terveks saanud. Ta oleks pidanud tulema Rootsi, aga sellest me rohkem ei räägi," tõdeb telefonikõnes Marju Kuut, kes ilmselgelt seda teemat rohkem puudutada ei tahtnud.

Muu hulgas uuris "Pealtnägija" ka Kuudilt presidendi teenetemärgist loobumise kohta, et ehk on ta ümber mõelnud. "Mis seal ümber mõelda. See saadeti juba ammu siia koju. Mul on olemas pakk ja kaunis ümbrik," nendib Kuut, kes enda sõnul rohkem lavale ei astu.