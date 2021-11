BBC peale pahased prints William ja Kate Middleton näitavad jõulukontserti kommertskanalis

Paar on väidetavalt BBC peale pahane nende uue dokumentaali pärast, mis kajastab kuningliku pere suhet meediaga, kirjutas BBC. The Suni kohaselt pidi Westministeris toimuvat jõulukontserdi alguses näitama just BBC, aga üritus on telekanalit vahetanud pärast BBC Two dokumentaali "The Princes and the Press."