FOTOD | Jaak Joala kastiga park on aiaga ümber piiratud

Selle põhjuseks ei ole miskit muud kui pargi rekonstrueerimine. Neid töid tehakse nii, et kuju koos kastiga jääb oma kohale.

Kui on vaja teha sillutist, siis kergitatakse kasti, aga seda küljest ära ei võeta ning kui ei eksponeerita. Juhul, kui kunagi viiakse kuju ära, siis saab platsi teha väikse vaevaga samasuguseks nagu ülejäänud plats.

MTÜ Meie Viljandi tegi Viljandi linnavolikogule ettepaneku osta enda omandisse Jaak Joala monument, kuna ühingul on teose mitteomanikuna väga keeruline pidada tulemuslikke läbirääkimisi Maire Joalaga, kirjutas ERR.

MTÜ Meie Viljandi kohustub tasuma Viljandi linnale 50 000 eurot pärast seda, kui kohus on otsustanud, et Maire Joala poolt 11. jaanuaril käesoleval aastal linnale esitatud nõuded kuuluvad rahuldamisele. Selle summa ulatuses toetas linn MTÜ-d kuju rajamisel.

"MTÜ Meie Viljandi on nõus võtma enda omandisse Jaak Joala monumendi. MTÜ Meie Viljandi kohustub tasuma Viljandi linnale 50 000 eurot pärast seda, kui kohus on otsustanud, et Maire Joala poolt 11. 01. 2021. a. linnale esitatud nõuded kuuluvad rahuldamisele," seisab MTÜ ettepanekus volikogule.