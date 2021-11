Curly Strings avaldas uue albumi "Rahu meis eneses"

Kevadel ilmunud “Pidu meis eneses” ja nüüdne värske “Rahu meis eneses” moodustavad kokku mitmekihilise terviku, andes edasi kogu ansambli põhiolemuse: pühitseda elu ja elamist kõigis tema värvitoonides. “Me otsisime kahe aasta jooksul vastuseid - ja vahel ka alles õigeid küsimusi - sellele, kes me muusikutena oleme ja mida me oma muusikaga öelda tahame. Leidsime, et meie soov on nakatada inimesi positiivse elujaatusega ning selle jaoks jutustame läbi oma muusika päris lugusid ning anname edasi päris emotsioone. Vahel on need lood ja tunded täis kevadist kergust ning lusti; nagu me kõik teame ei ole elu aga tingimata ainult üks pidu ja pillerkaar ning igaühel meist on tulnud rinda pista erinevate katsumustega. Seetõttu on meie sügisese albumi peale talletatud lood, mis kannavad endas rohkem sügavust ja kohati isegi valu - kuid nagu ütlevad ühe meie laulu sõnad: las ladistab vihma, see on päikse hind,” kõneleb albumi kontseptsioonist mandoliinimängija Villu Talsi.