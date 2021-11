Endine tippjalgpallur sai kuraditosina aasta järel taaskord pisipoja isaks

Kõrvuni armunud paar pani esimesele ühisele lapsele nimeks Raphael Anders, vahendas The Sun.

View this post on Instagram

29. juunil 1998 abielus Jamie laulja Louise Nurdingiga, kes kuulus tüdrukutebändi Eternal. 2004. aastal sündis neil poeg Charles William. Poiss sai nime Louise'i vanaisa järgi, kes suri samal päeval, kui naine sai teada, et ta on rase.

2008. aastal sündis neil teine poeg, kes sai nimeks Beau Henry. Louise avaldas hiljem, et poisi nimi on austusavaldus Jamie isale Harryle, kes on sündinud Londoni piirkonnas Bows.