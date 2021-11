Iga naise õudusunenägu: Jessie J teatas raseduse katkemisest

33aastane staar jagas sotsiaalmeedias fotot endast, hoides käes positiivset rasedustesti ning lisades juurde ühe pildi emotsionaalsest ütlusest. Pikas postituses ta kirjutab, kuidas ta Los Angeleselese kontserdi eel on raseduse varjamise pärast suhteliselt ärevil.

Paraku mõned tunnid hiljem pärast kontserti teatasid doktorid talle, et ei suuda leida beebi südamelööke. "Täna hommikul. Ma tunnen, et mul ei ole enam kontrolli oma emotsioonide üle. Võib-olla kahetsen selle postituse tegemist, võib-olla mitte. Mitte sellepärast, et ma väldin leina, aga õnneks tänaõhtune laulmine aitab mind," kirjutab lauljatar.