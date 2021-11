Sõda Žanna Friske päranduse pärast: kuus aastat tagasi surnud staari kinnisvara tekitab lähedastes paksu pahandust

Nimelt on vanavanemad mures, et Žanna ainuke laps, poeg Platon, unustab oma ema tulevikus täiesti ära ning seda soodustab poja isa Dmitri Šepelevi käitumine.

Tüliõunaks on saanud staari pärandusest saadud kaks korterit, millest mõlemast kuulub 8-aastasele Platonile üks kolmandik. Ülejäänud 2/3 kuulub Friske emale Olgale ja isale Vladimirile. Kuigi tundus, et kõik on rahumeelselt ära jagatud, siis eelmisel aastal teatas Šepelev, et ta tahab müüa maha oma pojale kuuluva osa. Tal on selleks ka täielik õigus, sest ta on Platon ainus vanem.