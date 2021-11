FOTOD | Meeldib katsetada! Laura Põldvere üllatab taas uue juuksevärviga

Lauljanna sõnul muutuste tahtmise tunne tuli juba peale, kui ta oli umbes 11-aastane ja teadis sisimas, et kartulikoore värvi juuksed ei sobitu kuidagi ta iseloomuga. "Otsustasin oma peanupu värvida tumepruuniks. Mäletan, et päris paljud klassis ei pannud seda kannapööret isegi tähele. Nii normaalne ja minule omane tundus see olevat."