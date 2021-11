VIDEO | "Ma olen sõnatu!" Maailma suurima peenisega mees näitas oma meheaud hommikutelevisioonis

Kuvatõmmis

New Yorgist pärit näitleja Jonah Falcon on pigem tuntud oma suure meheau kui oma karjääri tõttu. Populaarses telesaates "Good Morning Britain" tunnistas mees, et peenis on talle pigem nuhtluseks, sest pärast tema nime guugeldamist ei taheta teda eriti palgata.