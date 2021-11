Söök oli juba tellitud ja kutsed saadetud: soomlased otsustasid presidendiballi viimasel momendil ära jätta

See tähendab seda, et balli korraldamisse on pühendatud juba palju töötunde. Mõni aeg tagasi saadeti välja kutsed ning tellitud olid ka joogid ja söögid. Kantselei sõnul ei lähe midagi raisku, vaid neid saab kasutada juba järgmistel üritustel. Samuti kehtivad sel korral välja saadetud kutsed ka aasta pärast, kirjutab Iltalehti.