SUUR ÜLEVAADE | Kuidas sai Monaco printsessi tervisest rahvusvaheline müsteerium?

Kunagi varem pole maailm saanud Monaco vürstikojas toimuvast nii detailset informatsiooni, kuid samal ajal ei saa me kindlad olla, et ükski sõna, mida räägitakse on tõsi.

Terve sügise lükati edasi Lõuna-Aafrika Vabariigis kümme kuud veetnud printsessi naasmist Monacosse. Samal ajal ei ole keegi ka kindel selles, kui kaua Charlene tegelikult oma perekonnast eemal oli. Samuti on maailmale terve selle aja väidetud, et 42-aastast naist on vaevanud põskkoopapõletik, mille tõttu on tehtud talle mitmeid operatsioone, kuid meedias levivad ka mitmed teised versioonid tema kadumise tõttu.

Seetõttu on paslik vaadata Alberti ja Charlene'i viimase 12 kuu ajajoont, millelt saame täpsed vastused selle kohta, miks printsess üldse LAVi sõitis ning mis hetkel sai prints aru, et nüüd tuleb vastuseid hakata maailmale andma.