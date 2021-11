Populaarne suunamudija Triinu Liis McNairn tunnistas eile avaldatud artiklis Kroonikale , et tema austraallasest abikaasa Justin McNairn on käitunud viimase kuue kuu jooksul temaga vägivaldselt. Skandaalne paar on alates sellest saadik, kui strippar Eestisse kolis, olnud pidevalt kõmu ja kuulujuttude keskel.