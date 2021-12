TOP 10 | Skandaalsete titaanide heitlus: millisest suunamudijast sel aastal kõige rohkem räägiti?

Kui mõne aasta eest räägiti seltskonnameedias enim ikka muusikutest ja näitlejatest, siis viimasel ajal tõusevad püünele aina enam suunamudijad, kes on saanud oma peamise tuntuse tänu sotsiaalmeediaplatvormidele või on teinud sellest oma peamise sissetulekuallika. Kroonika selgitas välja, kes on tänavu kõige enam kõneainet pakkunud influencer.