Noore kontserdikülastaja pere kaebas Travis Scotti kohtusse: see oli tema esimene kontserdikogemus koos sõpradega

Astroworldi tragöödias elu kaotanud 14-aastase John Hilgerti vanemad leinavad poja kaotust ning tahavad, et keegi selle eest vastutaks. Sellepärast on nad Travis Scotti, Live Nationi ja mitmed teised osapooled kohtusse kaevanud, kirjutas TMZ.

Johni isa Chris ütles avalduses: "Meie kaotusevalu, et John ei tulnud kontserdilt koju, on kirjeldamatu. Ta oli kena noor mees, kes tahtis nautida esimest kontsertelamust koos sõpradega, keda ta hindas siin maailmas kõige enam."

"Kui see hagi aitab päästa mõne teise pere samast kaotusevalust ja piinast, mida meie oleme talunud, siis see on vähim, mida me Johni mälestuse heaks saame teha."