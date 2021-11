Pille, sina oled Triinu Liisi juhtumiga kursis. Ühel oktoobrikuu õhtul olite Triinuga minu pool, et päästa Triinu oma kodust. Kuidas Triinu juhtumit kommenteerid? On see klassikaline hirm vägivallatseja ees, mis ei lase sellest nõiaringist välja?

Triinu Liisi juhtum oli jah, üsna klassikaline. Ehk kui vägivald eskaleerub ja naine tunneb ülisuurt hirmu enda ja/või oma laste pärast - ta põgeneb ja otsib abi.

