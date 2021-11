Justini sõbranna vihjas, et tal on tunded tekkinud ja astus strippari kaitseks välja: teie ei tea tõde!

Fotod: TikTok/Instagram

Eile lahvatanud strippar Justini ja suunamudija Triinu Liisi skandaali on segatud kolmas neiu, kes oma TikToki kontol ei varjagi, et on lähisuhtevägivallas süüdistatud austraallasega väga lähedaseks saanud. Kui eile tegi neiu video koos Justiniga, siis täna postitatud klipis vihjab ta sellele, et tal on tekkinud kellegi vastu juba tunded.