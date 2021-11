Kellerteatris esietendub pühapäeval Indrek Hargla uus vaimude müsteerium “Hingede tund”

“Hingede tunni” tegevus toimub vahetult enne jõule, kui kolm endist klassikaaslast tulevad taas kokku üksildasse maamajja, millega neid seovad sünged mälestused. Seekord aga on ühel neist kavatsused, mis teisi esialgu kohutab: ta tahab korraldada eksperimendi, et teada saada saladusi, mis võib-olla peaksid jääma igaveseks maetuks. Kirjanik Indrek Hargla ja Kellerteatri trupi koostöös valmiv põnevik vaatab sisse inimese psüühika sügavamatesse kihtidesse ning seal peituvatesse hirmudesse.

“Indrek Hargla “Hingede tund” on esimene lavastus, mille lavale toomisel on mõeldud ühtlasi ka otseülekandele,” ütleb lavastaja Vahur Keller. ”Kirjanikul on näidendi tegevusse sisse kirjutatud videokaamera, millega tegelased oma sünget katset filmivad, ja see võimaldab ülekandes kasutada väga põnevaid kaadreid, mida saalis istudes ei näegi. Soovitan lavastust vaadata lausa kaks korda – nii saalis kui otseülekandena. Usun, et see saab olema põnev.”