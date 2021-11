Hea uudis fännidele: Kim Cattralli tegelaskuju ei notitagi "Seksi ja linna" jätkusarjas maha! Kas ta võib ekraanile naasta?

Augustis levisid internetiavarustes kaadrid sarja võtteilt. Seal kandsid näitlejad musta riietust. Oli aru saada, et filmitakse matust. Kas tõesti tapeti Samantha ära, ahastasid fännid.

Oli ju teada, et Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ja Kristin Davis naasevad, ent Kim Cattrall mitte. Juba originaalsarja tegemise aegu ringlesid jutud, et Kim ei saa kaasnäitlejatega üldse läbi. Filmides ta veel osales, aga nüüdsest sarjast polnud huvitatud.

Daily Mail aga kirjutab, et Kimi kehastatud Samantha elab sarjamaailmas Londonis. Sarja tegijad läksid seda teed, et hoida uks avatuna - ehk ei olegi täiesti välistatud, et Samantha ühel hetkel naaseb, et oma kamraadidega taas ööellu sukelduda.

Allikas rääkis, et poleks olnud loogiline, et Samantha on samas linnas ehk New Yorgis, aga kolme sõbrannaga ei suhtle. Mõistlik oli ta lihtsalt kuskile kaugele lähetada.

Siiski on Samantha tülis peategelase Carrie`iga. Sarja loojad aga loodavad, et reaalses elus on võimalik igasugu arusaamatustest üle saada ja teisel hooajal näeb ekraanil kogu nelikut.

Kim pole kõrvalejäämist avalikult kommenteerinud. On ringelnud kuulujutud, et ta ei naase tema ja Sarah Jessica Parkeri vahelise tüli tõttu.

Sarah Jessica on üritanud taolisi kõlakaid kummutada. "Ei, ma ei suhtu temasse halvasti. Mina pole kunagi seda öelnud ja ei ütleks ka. Samantha ei ole osa sellest uuest loost, aga ta jääb alatiseks osakeseks meist... Ükskõik, kus me oleks või mis me teeks," ütles Carriet kehastav näitlejatar sotsiaalmeedias vastusena fännile, kes väitis, et naistevaheline tüli on Kim`i lahkumise põhjus.