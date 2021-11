FOTOD | Viljandi kuulus lambikuusk pannakse täna õhtul taas särama

Jõuluaeg on peagi saabumas ning ka Viljandi jätkab oma tavapärast traditsiooni. Nimelt Viljandi linna algusesse Kösti ristmikule püstitati juba neljandat korda vanadest tänavalampidest jõulupuu. Inimeste seas kuulus lambikuusk on saanud iga aasta nii Eestis, kui välismaal suurt tähelepanu. Võib öelda, et ta on pea sama kuulus, kui Jaak Joala monument.