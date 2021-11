FOTOD | Palju õnne! Mikk Saar lõpetas metsanduskooli

"Nüüd on see ametlik #luuametsanduskool" teatas Mikk Saar sotsiaalmeedias. Mikk tõdes eelmise aasta sügisel Ringvaatele, et tema läks kooli seepärast, et tal tekkis huvi metsa vastu matkates, kui ta mõistis, et ta ei tea selle kohta tegelikult midagi ja tahaks rohkem aru saada, kus ta liigub ja mis ta teeb.