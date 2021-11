Peeter Võsa: suured tundemäed ja tundekuristikud on lahedad, neidmööda lainetada on tore

Peeter Võsa (53) tehtud "Võsa­reporter" ja "Politsei­kroonika" on saated, millest räägitakse veel aastaid hiljemgi. Meelde on jäänud saatejuhi mahlakad ütlemised ja värvikad saatekülalised. Need saated olid justkui etnograafiline uuring Eesti inimestest. Kes ei mäletaks saatelõike rahabossist või "Isa soovitusel"!

Inimese elus võib igasuguseid asju ja olukordi ette tulla. Ikka on reedetud ja olen ise samuti reetnud. Suured tundemäed ja tundekuristikud on tõesti lahedad, neidmööda lainetada on tore. Aga vaid siis, kui suudad näha suuremat pilti ja mõistad, et elus on erinevateks asjadeks antud oma aeg. Kui see aeg läbi saab, on kõik lõppenud.