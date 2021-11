Heategevussaade “Jõulutunnel” ulatab abikäe Vähiravifondile Kingitud Elu

Vähiravifondi Kingitud Elu asutaja ja juhatuse liikme Toivo Tänavsuu sõnul on 2021. aastal fondi tööpõld veelgi suurenenud, sest abivajajaid on juurde tulnud: “Eesti vähihaiged janunevad lootuse järele, igatsevad elada kauem oma lähedaste keskel ning vajavad parimat elupäästvat ravi. Toetame tänavu rohkem kui 250 Eesti inimest, iga päev pöördub fondi poole keegi viimases lootuses. Abisaajate hulgas annavad ka sel aastal tugevalt tooni noored inimesed: emad ja isad, kellel on kodus alaealised lapsed. Õnneks on tänaseni kõik ravid rahastatud, kuid suurenev abivajadus ja üldine koroonaolukord on tinginud selle, et fondi kulud ületavad sel aastal peaaegu iga kuu märkimisväärselt fondi tulusid. Inimeste aitamiseks oleme ammendanud peaaegu kõik reservid, mis sai suuresti kogutud 2020. aasta “Jõulutunneli” saatega.” Toivo Tänavsuu tänab fondi nimel kõiki toetajaid ja kutsub üles annetusega kinkima vähihaigetele lootust ja elupäevi. “Kingitud Elu järgmine abivajaja võib olla ükskõik kes: sinu pereliige, lähedane sõber, hea kolleeg. Küll on siis hea, et on olemas vähiravifond: üks suur mure vähem.”