Hoidke piip ja prillid! Triin Lellep ja Karmen Karus alustavad teleseiklust Egiptuses

Egiptuse reisilood toovad vaatajateni mõnusat energiat, palju positiivsust, soojust ja päikest. „Tõestame, et reisimine on võimalik, lihtne ja ohutu ka koroona-ajal. Televaatajad saavad hea tuju, näevad päikest, rõõmsaid inimesi, aga ka kohalikku elu, mis pole just nii roosiline, pannes hindama meie Eestis elamise luksust. Kuigi oleme turistid, otsime autentset elu, näiteks viime süüa beduiinidele kõrbesse, õpime hieroglüüfe lugema, tutvume kõige kummalisema ametiga maailmas ja otsime üles uue pealinna, mille ehitustööd just praegu käivad,“ kirjeldab Triin Lellep.

Egiptus on eestlaste jaoks üks talviseid lemmik-sihtkohti, kuid seal pole vaid meri ja päike, vaid see on ka üks tõeliselt huvitava ajaloopärandiga riike. „Egiptuses on väga palju avastamist! Olen ka lapsepõlvest saati olnud väga suur Vana-Egiptuse kultuuri fänn ja usun, et see ei jäta külmaks kedagi,“ tunnistab Triin.