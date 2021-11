Ongi tema? Uus raamat paljastab väidetava pereliikme, kes uuris Harrylt ja Meghanilt lapse nahavärvi tumeduse kohta

Siseallika sõnul olevat Camilla olnud küsimusest too hetk täiesti jahmunud, vastades üsna kiirelt: "Täiesti imearmsad loomulikult. Ma olen kindel." Seepeale olevat oma häält madaldades Charles küsinud teisiti: "Ma mõtlen, et milline võib sinu arvates olla laste jume?"

Prints Charles'i esindaja selgitas The Postile, et tegu on fiktsiooniga ning see ei vääri edasist kommenteerimist. Seni pole Harry ja Meghani esindaja selles osas kommentaare jaganud. Niisamuti ei väida Andersen ka otseselt, et Charles olevat olnud see nimetamata vanem kuningliku perekonna liige, keda Harry ja Meghan kohatus küsimuses süüdistasid.