FOTOD | Jälle koos? Suure pauguga lahku läinud Uudo Sepp ja Kendra Katrina Könnel nautisid üheskoos talvemõnusid

Septembri algul lahvatas suur skandaal: nimelt jagas Uudo Sepa toonane tüdruksõber Kendra enda Instagramis storyt, kus süüdistab lauljat lähisuhtevägivallas. Taolise sõnumi tegi veelgi markantsemaks asjaolu, et noored olid äsja koos reisile läinud. Mõni hetk hiljem andsid mõlemad osapooled suure draama ja pisarate saatel teada, et nad läksid lahku.

Hoolimata kõlakatest justkui noored oleks teineteist taas leidnud, pole nad siiani avalikkuses ja sotsiaalmeedias koos viibinud. Nüüd aga on nii Uudo kui Kendra jaganud enda Instagramis storysid uisutamisest. Paistab, et suurest tülist pole haisugi ning noored saavad taas hästi läbi. Kas nad on ka suhtes, jääb hetkel selgusetuks.