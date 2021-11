Suri muusikaliteatri suurkuju Stephen Sondheim

Tema advokaat ütles New York Timesile, et helilooja suri reedel enda kodus Roxburys Connecticutis, vahendas BBC.

Ta oli muusikalide kirjutajana üks suurimaid ikoone, kes suutis teha ka kõige tavatumast temaatikast muusikalise tähise. Enda pika karjääri jooksul kirjutas ta muusika Broadway tuntumatale showdele nagu "Company" ja "Follies and A Little Night Music". Lisaks sellele kirjutas ta sõnad muusikalile "West Side Story".

Tema kirjutatud ballaad "Send in the Clowns", mis pärineb 1973. aasta muusikalist "A Little Night Music", on salvestatud sadu erinevaid kordi ning seda ka Frank Sinatra ja Judy Collinsi poolt.