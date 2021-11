Matthew McConaughey tegi kuberneriks saamise osas otsuse

Matthew McConaughey tegi teadaande pühapäeval enda sotsiaalmeedias, rääkides pikalt sellest, mis on tänapäeva poliitilisel maastikul valesti ning ütles siis otse välja, et teda kuberneri kohale kandideerimas ei näe, vahendas TMZ.

"See on alandlik ja inspireeriv teekond, millele mõelda. See on ka teekond, mida ma olen praegu valinud, et ma ei võta," ütles ta.

Umbes pool aastat tagasi tehtud intervjuus vihjas McConaughey, et ta võib kuberneriks kandideerida ja see idee meeldis paljudele, kes küsitluses osalesid. Kuigi näitleja on nendele juttudele praeguseks joone alla tõmmanud, siis on näha, et ta hoolib enda osariigist ja näeb, et poliitika praeguse kujul ei toimi.