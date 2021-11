"Millal inimesed aru saavad, et ta ei oska laulda?" Superfinaali ukse taha jäänud Maribel valati vaatajate poolt kriitikaga üle

Superfinaali ukse taha jäänud Maribeli suunas tuli meeletult palju kriitikat ka eilse saate jooksul. Kui tema konkurentide Wanda Helene ja Alika kohta käivate Delfi ja TV3 postituste alla koguneb peamiselt ainult ülistavaid ja positiivseid kirjutisi, siis Maribeli postituste juures on mõned karmimad kommentaarid saanud lausa kümneid või sadu meeldimisi teiste superstaarisaate jälgijate poolt.

"Mina Maribeli fenomenist aru ei saa. No ei ole hea," nuputas üks televaataja pärast lauljatari eilset esimest esitust. "Millal inimesed aru saavad, et ta ei oska laulda? Ta on piltilus naisterahvas, aga superstaar? Kindlasti mitte. Kuidas kohtunikud sellest aru ei saa?" mõtiskleb ka teine saate jälgija.