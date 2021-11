19aastaselt tapetud Rootsi räppari Einari ema: oleksime pidanud palkama ihukaitsjad

Ema toob oma jutus ka välja tõsiasja, et nad on koos Nilsiga pidanud tihtipeale põgenema – eriti pärast 2020. aasta kevadel toimunud inimröövi. Seetõttu elasid nad mingil ajal pidevalt erinevates hotellides. Tihtipeale pidi ema poja eest ka tunnistama erinevatel kohtuprotsessidel, Einarile ei meeldinud neil osaleda – ta soovis vahetpidamata muusikat kirjutada.

"Pärast seda, kui Einar ja tema kaasmuusikud restoranis peksa said, oleksime pidanud ihukaitsjad palkama," tõdeb Lena, nentides, et tema pojal oli väga palju kokkupuuteid kuritegelike rühmitustega. Muu hulgas kirjutab Einari ema, et nad elasid 9 aastat tagasi Dalenis ning jalutasid tihti seal lähedal Södermalmis. Väidetavalt olevat Einar väga palju rääkinud seal teiste noortega ning öelnud neile, kui oluline on kool, ema või mõne teise täiskasvanu, kes ei tegele vägivallaga, kuulamine.