Populaarne näitleja astus tänavale, kus talle tuletati brutaalselt meelde, et maailmas eksisteerib ikka kohtasid, kus tema nahavärv ja seksuaalne orientatsioon seavad tema elu kohtu. Vähemalt see oli narratiiv, mida tumedanahaline geist näitleja Jussie Smollett tahtis, et maailm usuks, kui andis Chicago politseile sisse avalduse, et teda rünnati tema nahavärvi pärast.