VIDEO | Staarisaate superfinalist Alika Milova duetist Koit Toomega: täitsa unustasin, et meil käis võistlus

Staarisaate superfinalist Alika Milova rääkis Kroonikale antud intervjuus, et ta on pisarateni liigutatud, et inimesed kuulavad teda ja tunnevad, mida ta tahab oma lauluga öelda. Eilses saates laulsid staarisaate finalistid ühe lauluna duetti koos kohtunikega. Alika valis lavapartneriks Koit Toome. Vaata lähemalt videost, mida Milova nende duetist ja eesootavast superfinaalist rääkis!