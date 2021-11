Eile õhtul selgusid TV3 otse-eetris "Eesti otsib superstaari" superfinalistid, kelleks on Alika ja Wanda. Kolmandaks jäänud Maribel tunnistas Kroonikale antud intervjuus, et paar muusikaprodutsenti on teda juba märganud ning lähiajal on oodata palju uut ja põnevat. Maribel rääkis ka veidi oma suhtestaatusest, andes küllaltki üllatava vastuse. Vaata videost!