Mida veel? "Megxit" on Harry arvates liiga seksistlik, BBC peab kasutama uut ja veidramat terminit

Tegemist pole dokumentalistide enda otsusega, vaid prints Harry on varem kurtnud, et "Megxit" on seksistlik väljend. "Võib-olla inimesed teavad seda või mitte, aga "Megxit" oli või on misogüüniline termin, mille lõi internetitroll. Sellele andsid hoogu juurde kuninglikud korrespondendid ja see kasvas ja kasvas, kuni jõudis peavoolumeediasse," on Harry öelnud.