KUUM KLÕPS | Sünnipäeva tähistav Hanna Martinson heitis rinnahoidja seljast: elan ja naudin!

Martinson meenutas mullu novembris podcast'is "Täitsa pekkis", et kevadistest katsetest sai ta mängleva kergusega läbi, kuid suvist "sõela" läbides tekkis probleem tema välimusega. Nimelt oli näitlejahakatis lasknud endale panna gümnaasiumi lõpuaktuseks pikad kunstripsmed. "See on ebasobilik näitlejale, kes peab moonduma erinevateks karakteriteks, aga ma ei mõelnud selle peale," tunnistas Hanna.

"Siis tuli talvine aeg, eksamite aeg ja teatati mulle ja ühele kursavennale, et meie seal koolis enam ei jätka. See tuli ootamatult, seal oli null hoiatust," meenutas ta. Hannale öeldi otse, et on näha, et tema jaoks on see kool keeruline ja lavakas võib-olla polegi tema jaoks mõeldud.