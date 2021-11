Pärast neli päeva peidukohas olemist, on Triinu Liis viimaks julgenud koju minna, sest Justin on plaanitust varem Eestist lahkunud. "Jah, on näha, et ta on lahkunud. Ta on kaasa võtnud kõik oma asjad. Ära on viidud ka mikrolaineahi, mille ta oma raha eest ostis," kommenteerib Triinu Liis vaatepilti, mis talle koju jõudes avanes.