Riigikogu palgast ei piisa? Martin Repinski hakkas taksot sõitma: kunagi ei ole raha liiga palju

"Ma olen Bolti kliendina vanasti päris palju sõitnud, ja nüüd tahtsin näha, kuidas see seest välja näeb. Samas ongi selliseid hetki mõnikord, kus ei taha istuda kodus ja tahad inimestega suhelda ja see on tõesti suurepärane võimalus," selgitas ta "Ringvaatele".

"Raha ei ole ka viimane põhjus. Ma kasutan kõike, mida teenin, investeeringuteks. Olen sellise eesmärgi endale võtnud ka," tõdeb Repinski. "Riigikogu palk on üsna kõrge. Mitte kunagi ei ole sellist olukorda, et raha on liiga palju. Minu jaoks peamine motivaator pole raha," lausub Repinski, öeldes, et mõni on taksosse istudes väga üllatunud.