Karm vaatepilt: naabrid kutsusid politsei, kui märkasid kahe lapse ema magamistoas haakristiga lippu

Nimelt otsustati politsei kutsuda pärast seda, kui Amy Newport kinnitas, et tema magamistoa seinal on Hitleri Natsi-Saksamaa haakristiga lipp suurel tänavale näha. Politseiametnikud andsid muu hulgas naisterahvale hoiatuse, öeldes, et lipu nõnda avalik näitamine tänavale või kaasa tuua kriminaalsüüdistuse.

Kahe lapse ema ja endine laotööline nõustus lipu eemaldamisega avalikkuse tähelepanu alt ning võttis politseinike nõu kuulda. "Sellest lipust on raske mööda vaadata. Meie piirkond on väga ilus ning miski sellise nägemine šokeerib," kirjeldab üks kohalikest elanikest.

Ta lisab, et see sümbol ju tähendab viha ja kurjust. Seejuures ei mõista ta, miks keegi soovib selle riputada avalikult kõigile vaatamiseks. Politseikaubik koos kahe politseinikuga külastas kinnistut reede õhtul. The Suni esitatud küsimustele oli Newport keeldunud vastamast ning eitas, et ta on rassist. "Mul on palju erinevaid lippe kodus," tõdes Newport.