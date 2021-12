Lauljanna Ithaka Maria Pruuli on tõusnud tähelepanu keskpunkti noorte laulutalentide õpetajana. Ithaka räägib, kuidas saatus viis ta kokku Alika Milovaga, kellest on saanud superstaarisaate favoriit, ja millised on ta suhted ettevõtja Rain Väänaga.