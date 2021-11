Võrkpallur Roberto Cazzaniga hakkas 14 aastat tagasi suhtlema neiuga, kes väitis, et tema nimi on Maya. Ühel hetkel teatas naine, et ta on tegelikult maailmakuulus Brasiilia supermodell Alessandra Ambrosio ja sportlane jäigi teda uskuma. Nüüd julges mees lõpuks oma meeskonnakaaslastele tunnistada, et on vist petturite ohvriks langenud.