"Rannamaja" Ada kukkus jala kipsi: kiirabi tuli vilkuritega lume keskele

"Kuna te niikuinii uurite ja küsite, mis juhtus, siis luu on terve. Ärge muretsege, mul on hüppeliigese rebend," lausub Ada oma Instagrami story's, lisades seejuures, et kuna ta kõndida ei saanud selle jalaga, siis pandi see kipsi. "Mul on ka kargud ning öeldi, et üks nädal võiks olla kipsis ja teine nädal ortoosis," märgib Nelke.

Muu hulgas kirjeldab Ada, mis tal juhtus: "Lembitu pargis oli ümmargune metalltoru pealmine osa ning see oli lume all peidus. Ma astusin sinna peale ning mu jalg tegi "krõnks"." Nelke sõnul on tal ka varem selliseid asju juhtunud, aga kunagi mitte nii hullult. " Ma kukkusin sinna liiva sisse, kutsusime kiirabi. See oli mu elu kõige piinlikum asi. Kiirabi tuli vilkuritega sinna lume keskele. Mina pandi kanderaami peale ning viidi EMO-sse," kirjeldab Ada hetki, mis juhtus pärast libastumist.

Muu hulgas meenutab Ada, et teda sõidutati EMO-s ratastooliga ning tõsteti ühest kohast teise. "See oli nii piinlik. Ma olin mõtlesin, et kas see asi on tõesti nii hull, et ma praegu siin nii olema pean?" jagab suunamudija enda tundeid.