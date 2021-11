Sel sügisel Kanal 2 eetrisse jõudnud suhterealitys "Armastuse malev" on üheks kindlaimaks paariks kujunenud Angela Absalon ja Rauno Liiva. Esmaspäeval eetrisse läinud osa on tekitanud aga paljudes vaatajates küsimuse, et kas end karsklasteks tituleerinud Rauno tarvitas Angela sünnipäevapeo käigus hoopis midagi kangemat.