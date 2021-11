FOTO | Vene staar Nikolai Baskov tegi elu esimese tätoveeringu ja reaktsioonid on vastakad

Mitmed Baskovi kolleegid ja jälgijad leiavad, et tegu on koleda kehakaunistusega ja uurivad lausa, miks 45-aastane mees endaga midagi sellist teha lasi. "See ei ole ju ilus, Kolja!" kirjutas üks fänn. "Tal on veel küüned mustaks värvitud.... Mida on järgmisena oodata?" küsis teine murelik jälgija.