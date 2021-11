Vähe või piisavalt? Selgus number, kui palju on senistes "Eesti Laulu" veerandfinaalides hääletatud

"Tekkis võimalus, et rohkem artiste saaks "Eesti Laulu" platvormile. Tegelikult on muusikuid ja laule veel, kes seda kohta vääriksid, aga kuskil on limiit," selgitas mõni nädal tagasi "Eesti Laulu" peaprodutsent Tomi Rahula saate ümber toimunud muutusi.

Niiviisi ongi loodud platvorm, kus konkursile pääseb üha rohkem laule ning publik saab olla eelžürii rollis. Samas on formaadimuutus toonud ka mõnevõrra nurinat – näiteks Olavi Pihlamägi sõnul võib poolfinaali pääsenud lugudele saada saatuslikuks tõsiasi, et laval peavad kõik lauljad laulma otse. Taoline katsumus võib välja tuua nii mõnegi võistleja nõrga külje.

Pille-Mai Helemäe sõnul on seni mõlemas veerandfinaalis hääletatud osaliste poolt üle 8000 korra. "Kahe veerandfinaali peale kokku on antud umbes 17 000 häält," tõdeb Helemäe, öeldes, et täpsemad hääletamise tulemused avaldatakse pärast finaali toimumist ehk uuel aastal. Õnneks on ka televaatajad veerandfinaalid pigem hästi vastu võtnud. Kantar Emori TOP 10-st võib esimese veerandfinaali saate leida koguni neljandalt kohalt.