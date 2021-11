FOTOD | Nagu midagi poleks olnudki: ahistamisskandaali sattunud Taavi Rõivas käis seltskonnas koos rõõmsameelse Luisaga

Skandaalse abielupaariga poseeris kaameratele ja hiljem istus ka kinosaalis koos Nexusest tuntuks saanud Helen Randmets. Lauljatar pääses just möödunud laupäeval "Eesti Laul 2022" poolfinaali.

13. novembril paljastas Eesti Ekspress järjekordse ahistamissüüdistuse Taavi Rõivase suunas. Naine rääkis, et sattus praegu ettevõtjana tegutseva mehe tähelepanu alla mitte puhkusereisil, vaid töösõidul. "Taavi Rõivas istus minu kõrvale. Ta tegi mulle õhtu jooksul mitmeid füüsilisi lähenemiskatseid. Ma tundsin ennast ebamugavalt ja ma tõrjusin need," ütles naine Ekspressile.

"Kuid kui hakkasime kolleegidega koos toast lahkuma, et magama minna, haaras Taavi Rõivas mu randmetest kõvasti kinni ja ei lasknud mul ära minna," kirjeldas ta.

Rõivas väitis, et tegemist on kättemaksuga ning tema süda on puhas. Ka Luisa jäi uskuma oma mehe versiooni ning postitas päev pärast skandaali lahvatamist pildi nende pulmapäevast, kus ta näitab kaamerale keskmist sõrme.