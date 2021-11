Näitleja Karin Rask paneb end proovile uues ametis: mulle on see väga põnev kogemus

"Mul on väga hea meel, et saan end proovile panna uues ametis - juhin Lasterikaste perede liidu ellukutsutud podcasti Sumin. Mulle on see väga põnev kogemus ning loodetavasti on ka kuulata põnev! Jagan teiega esimest saadet!" andis Karin Rask sotsiaalmeedias teada.