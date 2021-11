Jube! Briti telenägu kukkus endal pea lõhki: magamine mõranenud koljuga on raske

Gail Porteril on elu jooksul olnud mitmeid tervisemuresid. Ta on võidelnud anoreksia, raseduse järgse depressiooni ja bipolaarsusega ning jäi pärast 2005. aastal toimunud lahutust tekkinud terviserikkest kiilakaks.

Ta on öelnud MailOnline'ile: "Kui sa oled nii tõsises depressioonis nagu mina, siis sa arvad, et sa ei tule sellest mitte kunagi välja. Ma tundsin, et ma olen justkui filmis "Lendas üle käopesa", kus ma viibin koos väga haigete inimestega ning me peame ise hakkama saama."