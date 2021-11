Jüri Pihel "Armastuse maleva" osaleja tegemistest: miski ei hoiata libediku eest paremini, kui tema enda käitumine ja sõnad

"Armastuse malevas" ja enda TikTokis perverssete ja pedofiiliasse kalduvate naljadega tähelepanu tõmmanud Karl Reispassi tegemisi kommenteeris ka Postimees Grupi telekanaleid koondava äriühingu osanikuks saanud Jüri Pihel.

"Teie tundlik kiri näitab hästi, kuidas üks mõistlik vaataja sellistele väljaütlemistele reageerib. Miski ei hoiata libediku eest paremini, kui tema enda käitumine ja sõnad. Ja mis oleks veel hoiatavam, kui mitte sellise tegelase enda, tema ehedas vormis avalikkusega jagamine? See pole lastesaade, see on eetris pärast kella kümmet õhtul ja vastav viide on saate ees. Meedia pole autahvel, me usaldame oma vaatajat piisavalt, et temaga ka elu pahupoolt jagada,s sõnas Pihel.

"Armastuse malevaga" seitsmendas osas liitunud Karl Reispassi TikTok paneb kahe käega peast kinni haarama. See on täis videoid, kus ta teeb laste ja seksi kohta ebasobivaid nalju. Ta loeb portaalist Lapsemure ette sinna mures noorte poolt postitatud sisu, ehk sisu, mille on postitanud mõni alaealine ja seda seksi teemal. Karl kiirendab video, mis muudab tema hääle kõrgeks, ja annab siis "nõu", mida keegi palunud ei ole.

Näiteks luges ta ette 16-aastase Jaagupi pihtimuse, kus noormees tunnistas, et ta mõtleb tihti seksist ja on ka laste vägistamisele mõelnud. Selle järel püüab Karl vaimukas olla ja ütles, et ei soovita lapsi enne 30 eluaastat vägistama hakata. "Ma ei ütle, et pärast seda on okei, aga ma olen üpris kindel, et pärast seda saad sa k*ppi," sõnas Karl.

Paljude Karli etteloetavate postituste autorid on 12- ja 13-aastased tüdrukud ja poisid, kes kirjeldavad enda seksuaalseid vajadusi ning tungi masturbeerida.

Suvel postitas ta oma kontole video, millele pani nimeks "Kriminaalne". Videos viibib ta ühes pargis, mille parimaks omaduseks, vähemalt Karli sõnul, on see, et seal on palju järelevalveta lapsi. "Nende lapsevanemaid ei ole siin ja lapsed on väga aldid tegema kõike seda, mida ma ütlen neile," ütles Karl kaamerasse suure naeratusega.