Merilin Mälk avaldas, kes on Eesti Laulul tema suurimad konkurendid

Merilini loo autoriks on Karl-Ander Reismann. Lauljatar tõdes, et see on nende esimene koostööprojekt. "Mul oli juba eelmisel aastal kuklas mõte, et võiks proovida mingisuguse tugeva looga, aga ma kuidagi ei jõudnudki kirjutamise ja produtsentide otsimiseni, " rääkis Merilin saates "R2 Pulss".