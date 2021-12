FOTOD | Vaata, kes olid kohal! Räpipunt 5MIINUST esitles uut minialbumit ja koomiksiraamatut

92-leheküljelise koomiksi sisu on täielikult kirjutatud bändi enda poolt. Igal bändiliikmel on koomiksis oma peatükk, mis on illustreeritud erinevate kunstnike poolt just neile omases unikaalses stiilis. Visuaalseteks autoriteks on lisaks bändipoiste loodud jutustusele ka Sander Tulk, Kärt Koosapoeg, Ats Nukki, Katarina Skott, Veiko Tammjärv ning toimetaja Laura Salumets-Tutt.