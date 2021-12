FOTO | Jessica Simpson pole kunagi nii kõhn olnud: lauljatar võtab aina rohkem alla

Fotol kannab staar kitsaid teksaseid, mis tema vormi rõhutavad, ning erinevaid saapaid, mis on tema enda brändi loodud. Simpson küsib fännidelt nõu, et kumb jalanõu talle rohkem sobib.

Lauljatar otsustas pärast kolmanda lapse sündi, et võtab end käsile. Staar on tunnistanud, et proovib iga päev jõusaali jõuda. Ta lõpetas alkoholi ja ravimite tarvitamise ning tegi elus täieliku kannapöörde. Kuu aega tagasi jagas ta oma Instagrami kontol fotod sellest, milline ta nägi 2017. aasta 1. novembril välja. Just sel päeva otsustas ta meelemürkidega lõpparve teha.